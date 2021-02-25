Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Более 7 млрд тенге выплатил КФГД за первый день вкладчикам AsiaCredit Bank

Редактор:  
Гульмира Байзакова
25 Февраля 2021, 10:15
Более 7 млрд тенге выплатил КФГД за первый день вкладчикам AsiaCredit Bank

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Выплата гарантийного возмещения вкладчикам АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» через АО «Евразийский банк», выбранный в качестве банка-агента, началась 24 февраля 2021 года. Об этом передает МИА «Казинформ« со ссылкой на пресс-службу фонда.

По состоянию на 25 февраля 2021 года Казахстанский фонд гарантирования депозитов через банк-агент выплатил гражданам около 7,06 млрд тенге , что составляет 37% от общего объема обязательств перед вкладчиками банка.

Напомним, что для получения гарантийного возмещения вкладчикам АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» следует обратиться в любое отделение банка-агента и заполнить заявление на выплату. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. При обращении вместо вкладчика другого человека (представитель по доверенности, наследник, иной правообладатель), в банк-агент предоставляются: доверенность, свидетельство о праве на наследство или иные правоустанавливающие документы.

Перед посещением отделения банка-агента КФГД рекомендует воспользоваться онлайн-сервисами на сайте АО «Евразийский банк» (https://eubank.kz/acb/): проверить сумму выплат, загруженность и режим работы отделения.

Общая информация о гарантии по депозитам и порядке осуществления выплаты возмещения доступна на сайте Фонда www . kdif . kz . Вкладчики могут обратиться за консультацией по телефону 1460 , через чат на сайте КФГД, в Телеграм-чате @ kdif _ ask , на официальных страницах Фонда deposit . kz в Facebook и Instagram, а также написав на электронный адрес info @ kdif . kz .


Банки   Экономика   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане