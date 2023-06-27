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Более 7 млрд тенге выделено на ремонт котлов Экибастузской ТЭЦ

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
27 Июня 2023, 10:41
Более 7 млрд тенге выделено на ремонт котлов Экибастузской ТЭЦ Фото: t.me/Kzgovernment

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев рассказал о ходе ремонтных работ на Экибастузской ТЭЦ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках обеспечения надежной работы Экибастузской ТЭЦ в предстоящий отопительный сезон предусмотрен ремонт 10 котлов. В настоящее время ведутся работы на 7-ми котлах (6,7,11,12,13,14,15). На ремонт 5 водогрейных котлов, принятых в коммунальную собственность, из резерва Правительства выделено 7,4 млрд тенге», - сказал Алмасадам Саткалиев на заседании Правительства.

Остальные 5 паровых котлов, а также вспомогательное оборудование, здания и сооружения, по его словам, ремонтируются за счет акционерного общества «ЦАЭК».

Министр также сообщил, что срок завершения ремонта котла 1 на ТЭЦ-2 АО «Арселор Миттал Темиртау» продлен на 3 месяца, с мая до августа. По строительству нового котла №7 необходимо проведение экспертизы о пригодности барабана котла.


Правительство РК   Энергетика   Павлодарская область  
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