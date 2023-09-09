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    17:41, 09 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Более 7 млрд тенге направили на лечение сельчан в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Семь миллиардов тенге направил фонд медстрахования на финансирование сельского здравоохранения. Большая часть средств выделена на оплату лечения пациентов в сельских больницах в условиях круглосуточного и дневного стационаров, а также на оказание помощи на амбулаторном уровне. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Также часть средств направлена на оплату специализированного, в том числе хирургического лечения и консультативно-диагностических услуг, не входящих в пакет ГОБМП. В статье расходов и оплата работы передвижных медкомплексов. С их помощью в отдаленных населенных пунктах за семь месяцев этого года проведено более 25 тысяч осмотров и обследований.

    «С внедрением системы ОСМС ряд медорганизаций области приобрели передвижные медицинские пункты. Это позволило сделать доступнее медицинскую помощь сельскому населению, особенно для отдаленных населенных пунктов. Жителям села не нужно ехать в города или районные центры, чтобы пройти обследование, профосмотры. Также это положительно сказывается на раннем выявлении заболеваний», – сказал директор карагандинского филиала фонда медстрахования Фазыл Копобаев.

    Всего за семь месяцев этого года фонд медстрахования направил медицинским организациям области 84,4 млрд тенге на финансирование лечебно-диагностических мероприятий. В июле на оказание медицинской помощи населению области по пакету ОСМС дополнительно выделено 3,7 млрд тенге.


    Теги:
    Карагандинская область Здравоохранение
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