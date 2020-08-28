Более 7 млн жителей Латинской Америки заразились коронавирусом

АСУНСЬОН. КАЗИНФОРМ - В соответствии с подсчетами Reuters, число случаев заболевания коронавирусом в Латинской Америке превысило в четверг отметку в 7 миллионов. Отмечается, что некоторые из стран начинают регистрировать небольшое снижение числа инфицированных в регионе с самым высоким уровнем заражения коронавирусом в мире. В среднем за сутки показатель заболеваемости за последние семь дней по среду снизился примерно до 77 800 случаев. На прошлой неделе этот показатель достигал отметки почти в 85 000, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

В Бразилии, наиболее пострадавшей стране за пределами Соединенных Штатов, в четверг сообщили о 44 235 новых случаях заболевания и 984 смертельных исходах за последние 24 часа. В результате общее число случаев заболевания коронавирусом в стране составило 3 761 391 человек, число жертв COVID-19 достигло 118 649.

Несмотря на настораживающие цифры, власти Бразилии утверждают, что в стране наблюдается тенденция к снижению числа ежедневных случаев заболевания.

Власти Мексики заявили, что они также наблюдают устойчивое снижение числа случаев заболевания, хотя Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что масштабы пандемии во второй по численности населения стране Латинской Америки были недооценены.

В ВОЗ заявили, что Мексике и другим странам региона нужно увеличить объемы тестирования на коронавирус, и выразили обеспокоенность по поводу высокого уровня заражения коронавирусом среди молодежи.

Бразилия, Перу, Мексика, Колумбия и Чили по-прежнему входят в число 10 стран с наибольшим числом случаев заболевания в мире. В Перу зафиксировано более 28 000 смертей от COVID-19, это самый высокий показатель смертности на душу населения в регионе.

В среду в Аргентине число инфицированных за день превысило отметку в 10 000 случаев впервые после вспышки пандемии. В четверг власти страны вновь ужесточили меры режима строгой изоляции в некоторых провинциях.

Число случаев заболевания COVID-19 в Латинской Америке выросло с 6 миллионов до 7 миллионов всего за 13 дней.