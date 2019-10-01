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Более 7 млн тенге украли воры-«домушники» в Алматинской области

1 Октября 2019 17:28
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Более 7 млн тенге украли воры-«домушники» в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области преступная группа длительное время орудовала в Илийском и Карасайском районах и была обезврежена сотрудниками криминальной полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Сейчас под арестом находятся трое мужчин - 34-летний житель Талгарского района, 28-летний житель Кызылординской области и 21-летний житель Илийского района, доказана их причастность к двадцати кражам из частных домовладений.

«Каждый из подозреваемых ранее привлекался к уголовной ответственности за различные преступления, в том числе за убийство, грабеж и кражи. Действовала группа в частном секторе, проникая в дома путем отжима пластиковых окон и взлома дверных замков. Забирали деньги, ценные вещи, ювелирные изделия, одежду, электробытовую технику, телевизоры, ноутбуки, электроинструменты и прочее имущество» - сообщили в областной полиции.

Часть похищенного имущества изъята полицейскими в местах сбыта и приобщена к материалам уголовного расследования в качестве вещественных доказательств.

«Сумма причиненного ущерба пока подсчитывается. Но по доказанным эпизодам уже составила более 7 миллионов тенге» - дополнили в пресс-службе.

Работа по проверке подозреваемых на причастность к другим преступлениям продолжается.

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Ключевые слова: Алматинская область, МВД РК,
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Автор:

Хасан Еспанов

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