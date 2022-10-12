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    14:10, 12 Октябрь 2022 | GMT +6

    Более 7 млн тенге отдала мошенникам жительница Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Желание получить прибыль с инвестиций, вложенных, как оказалось, в сомнительную платформу, обернулось для жительницы Костанайской области денежными потерями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе полиции области, 55-летняя женщина лишилась более 7 миллионов тенге.

    Потерпевшая, проживающая в поселке Жамбыл, поверила гарантиям высокой доходности в социальных сетях. Она увидела рекламу о том, что якобы каждый гражданин может иметь прибыль с инвестиций, вложенных в платформу «КазМунайГаз».

    «Эта реклама меня заинтересовала, после чего я прошла по ссылке, указанной в рекламе, где зарегистрировала свои анкетные данные и прошла опрос. Я даже не догадывалась, что стала жертвой мошенников. Через время на мой номер позвонил мужчина по поводу вложения и в ходе разговора сказал, что мне повезло, так как в этот день шла акция, где требовалось внести всего лишь 55 тысяч тенге», - рассказывает пострадавшая женщина.

    Жертва мошенников через интернет-приложение за 2 месяца оформила шесть кредитов в разных банках на общую сумму 7 050 000 тенге и перевела их для инвестирования с надеждой получить большую прибыль. Когда она поняла, что была обманута, обратилась в полицию.

    «Злоумышленники создают специальные сайты, приложения и страницы в социальных сетях, с помощью которых распространяют рекламу и предлагают жителям инвестировать денежные средства в крупные проекты. В ходе диалога они обещают высокий или пассивный доход. Для убеждения используют логотипы известных компаний и банков, новостных порталов, а также упоминают известных лиц в качестве участников. Вся подобная реклама ложная, не соответствует действительности и имеет признаки интернет-мошенничества», - поясняет оперуполномоченный отдела по борьбе с киберпреступностью ДП Костанайской области Нина Ахмадеева.

    Сотрудниками департамента полиции на постоянной основе осуществляется мониторинг сети Интернет в целях выявления объявлений с предложениями «инвестировать» деньги.

    Только с начала года сотрудниками правоохранительных органов выявлено и заблокировано более 1,5 тысячи ссылок подобного контента. С начала года полицейские раскрыли 211 фактов интернет-мошенничеств.


    Теги:
    Общество Мошенничество Костанайская область для mail.ru Правоохранительные органы
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