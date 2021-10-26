Более 7 млн казахстанцев полностью привились от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О вакцинации населения против коронавирусной инфекции рассказал министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первым компонентом привито почти 8,2 млн человек, охват подлежащего населения составил 71,9% или 43,4% от численности населения, вторым компонентом привито более 7,3 млн человек с охватом 64,6% подлежащего населения, или 39% от численности населения», - сказал глава Минздрава Алексей Цой на заседании Правительства.

По словам министра, вакцинация населения против коронавирусной инфекции продолжается.

Напомним, в Минздраве РК обновили прогноз эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции на ближайшие три месяца.