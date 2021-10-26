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    09:44, 26 Октябрь 2021 | GMT +6

    Более 7 млн казахстанцев полностью привились от коронавируса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О вакцинации населения против коронавирусной инфекции рассказал министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Первым компонентом привито почти 8,2 млн человек, охват подлежащего населения составил 71,9% или 43,4% от численности населения, вторым компонентом привито более 7,3 млн человек с охватом 64,6% подлежащего населения, или 39% от численности населения», - сказал глава Минздрава Алексей Цой на заседании Правительства.

    По словам министра, вакцинация населения против коронавирусной инфекции продолжается.

    Напомним, в Минздраве РК обновили прогноз эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции на ближайшие три месяца.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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