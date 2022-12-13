Более 7 млн иностранцев въехали в Казахстан в 2022 году

13 Декабря 2022, 16:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Исполняющий обязанности председателя Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения Ильяс Испанов озвучил миграционную статистику 2022 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году в Республику Казахстан въехали 7 млн 934 тысячи 138 иностранцев с учетом неоднократных пересечений границ, а выехали 7 млн 751 тысяча 494. Целями приезда вышеуказанных иностранцев являются частная и международная перевозки, работа, транзит, служебная, туризм и так далее», - сказал Ильяс Испанов на брифинге в СЦК.

Вместе с тем, по его словам, с начала года в Республику Казахстан въехали 7 080 923 граждан РК с учетом неоднократных пересечений границ, а выехали 6 965 067.

«Реализация миграционной политики – результат сложного межведомственного взаимодействия, который требует координации на должном уровне. На практике вопросы реализации миграционной политики осуществляются четырьмя государственными органами и местными исполнительными органами, где не было охвата всего процесса миграции и должного алгоритма взаимодействия реализации государственной политики», - добавил И. Испанов.