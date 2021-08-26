Более 7 кг конопли обнаружили в авто алматинца жамбылские полицейские

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора-2021» с 1 июня проходит в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, на днях сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области, совместно с Национальной гвардией №5517, при проведении оперативно-розыскных мероприятий на автодороге Шу - Кордай остановили автомашину «Субару».

«Была применена служебная собака по кличке «Черныш», - пояснили в правоохранительном ведомстве. - У пассажира, 36-летнего жителя города Алматы, в ходе обыска автомашины обнаружено и изъято в полиэтиленовом мешке наркотическое средство «растение рода конопли», общий вес составил 7 килограммов 450 граммов».

Начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области полковник полиции Аскар Джумабеков проинформировал, что задержанный дал признательные показания и водворен в ИВС города Шу.

Начато досудебное расследование по статье 296 ч.4 Уголовного Кодекса Республики Казахстан «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере». Виновному по этой статье грозит лишение свободы от трех до семи лет.

В целом в ходе республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2021»в Жамбылской области ликвидировано более 35 тонн дикорастущей конопли.

Напомним, на территории Жамбылской области с 1 июня по 31 октября проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора-2021» с целью выявления и пресечения фактов заготовки и вывоза наркотиков. В 2020 году по итогам ОПМ «Карасора-2020» выявлено 574 наркоправонарушения, из них 139 наркопреступлений, 435 уголовных проступков. Из незаконного оборота изъято 2 тонны 867 килограммов различных наркотических средств.

В Таразе сотрудники городского отдела по борьбе с наркопреступностью задержали 55-летнего жителя областного центра, который вырастил в своем огороде 104 куста конопли «индийская».

В Таразе при обыске на съемной квартире в микрорайоне обнаружена и изъята сушеная марихуана весом 1 кг 740 граммов.

Широкомасштабное республиканское мероприятие находится на особом контроле Министра МВД РК Ерлана Тургумбаева. Ежегодно эта действенная широкомасштабная акция ставит надежный щит антинаркотической деятельности как в жамбылском регионе, так и по всей республике. Шуская долина считается серьезным источником наркоугрозы из-за масштабных плантаций дикорастущей конопли.



