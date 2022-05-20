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Более $7,5 млрд выплатили в бюджет крупные операторы нефти в РК в прошлом году
20 Мая 2022 15:18

Более $7,5 млрд выплатили в бюджет крупные операторы нефти в РК в прошлом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Всего прямые выплаты в государственный бюджет от деятельности трех крупных операторов нефти за 2021 год составили более $7,5 млрд. Об этом в ответе на депутатский запрос сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, «Тенгизшевройл» выплатил в бюджет страны $4,5 млрд.

От Карачаганакского проекта республика получила $2,6 млрд, из них в Национальный фонд – $1,98 млрд в виде профит-ойла и в бюджет (местный и республиканский) –$ 0,65 млрд в виде налогов.

От Северо-Каспийского проекта республика получила $0,4 млрд, из них $274 млн - в виде приоритетного платежа, $170 млн - в виде профит-ойла.


Автор:
Корреспондент

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