16:33
20 Мая 2022 15:18
Более $7,5 млрд выплатили в бюджет крупные операторы нефти в РК в прошлом году
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Всего прямые выплаты в государственный бюджет от деятельности трех крупных операторов нефти за 2021 год составили более $7,5 млрд. Об этом в ответе на депутатский запрос сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В частности, «Тенгизшевройл» выплатил в бюджет страны $4,5 млрд.
От Карачаганакского проекта республика получила $2,6 млрд, из них в Национальный фонд – $1,98 млрд в виде профит-ойла и в бюджет (местный и республиканский) –$ 0,65 млрд в виде налогов.
От Северо-Каспийского проекта республика получила $0,4 млрд, из них $274 млн - в виде приоритетного платежа, $170 млн - в виде профит-ойла.
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