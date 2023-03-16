Более 7,5 млрд тенге ущерба: организатора транспортной финпирамиды в Астане осудили на 8 лет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вынесен приговор организатору финансовой пирамиды и руководителю преступной группы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного суда.

15 марта 2023 года районным судом №2 Сарыаркинского района г.Астаны вынесен обвинительный приговор по уголовному делу по факту создания и руководства финансовой пирамидой, а также совершения мошенничества.

Предъявлено следствием обвинение: в октябре-декабре 2019 года организатор М. вовлек в преступную группу 6 человек и с целью имитации предпринимательской деятельности приобрел несколько ТОО, от имени которых распространил сведения о том, что их компании занимаются продажей транспортных средств по ценам ниже рыночных.

Так, в период с марта 2019 года по октябрь 2021 года ТОО «Mega-General Cоmpany», «Mega-General Co», «NurAutoKz» и ИП «Nur-Ai» заключили с более чем 300 лицами договоры, в результате чего привлекли денежные средства и имущество граждан на общую сумму свыше 7,5 миллиардов тенге.

Также М. обвинялся в мошенничестве. Для поддержания деятельности финпирамиды указанные лица путем обмана и злоупотребления доверием оформили кредиты под залог полученных транспортных средств, а также под предлогом продажи автомашин завладели деньгами более 25 потерпевших в особо крупном размере.

Прокурор просил назначить М. 10 лет лишения свободы. Сторона защиты просила оправдать подсудимого в связи с его невиновностью. Причиненный материальный ущерб потерпевшим не возмещен.

Приговор суда: М. признан виновным в создании и руководстве организованной группы (ст.262 ч.1 УК), создании финансовой (инвестиционной) пирамиды (ст.217 ч.3 УК), а также в совершении мошенничества в составе преступной группы в особо крупном размере (ст.190 ч.4 п.1),2) УК).

Судом в качестве смягчающих обстоятельств установлены наличие у подсудимого 3 малолетних детей. Отягчающих обстоятельств не установлено.

По совокупности уголовных правонарушений суд признал М. виновным и приговорил к 8 годам лишения свободы. Назначено доп.наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций, а также занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 7 лет.

Судом разрешены гражданские иски потерпевших. Приговор не вступил в законную силу.