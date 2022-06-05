Более 7,1 млн  казахстанцев проголосовали на референдуме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 16:00 на референдуме проголосовали 7 127 366 человек. Об этом сообщил член Центральной комиссии референдума Асылбек Смагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно данным, представленным территориальными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 16:00 по времени Нур-Султана явка граждан в регионах выглядит следующим образом: Акмолинская область - 65,11%, Актюбинская область – 53,52%, Алматинская область – 66,58%, Атырауская область – 56,19%, Западно-Казахстанская область – 57,70%, Жамбылская область – 67,36%, Карагандинская область – 68,69%, Костанайская область - 69,18%, Кызылординская область - 72,26%, Мангистауская область - 53,13%, Павлодарская область - 64,58%, Северо-Казахстанская область - 69,80%, Туркестанская область – 72%, Восточно-Казахстанская область - 68,30%, город Нур-Султан – 48,40%, г. Алматы – 25,95%, г. Шымкент – 63,34 %. Всего по состоянию на 16:00 бюллетени получили 7 127 366 граждан республики. Это 60,80% избирателей, включенных в список», - сказал Асылбек Смагулов на брифинге.

Центральная комиссия референдума в 18:00 представит следующие данные по явке жителей страны на избирательные участки.

Ранее сообщалось, что согласно закону, референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме. Таким образом, согласно данным территориальных комиссий референдума, достигнут установленный законом показатель.