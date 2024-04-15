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    11:06, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Более 6 млн тенге сэкономлено при проверке больниц в Кызылординской области

    АФМ
    Фото: АФМ

    В трех областных больницах Кызылординской области в результате проведенной проверки территориальным департаментом АФМ из цепочки поставок продуктов питания исключены непродуктивные посредники, передает агентство Kazinform со ссылкой на АФМ.

    Ранее закупка социально-значимых продовольственных товаров осуществлялась соцучреждениями по завышенным ценам, излишне расходуя на это бюджетные средства.

    После заключения прямых договоров с оптовиками и производителями обеспечено снижение цен на 11 наименований СЗПТ.

    В частности, снижены цены на картофель, морковь, капусту и сахар.

    Экономия средств из бюджета составит более 6 млн тенге.

     — Если вам стали известны факты злоупотребления полномочиями, хищения или других экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider». Анонимность гарантируется.  Call-center: 1458, — информирует АФМ.

    Теги:
    Госзакупки Здравоохранение Регионы Казахстана Кызылординская область АФМ
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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