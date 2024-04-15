Более 6 млн тенге сэкономлено при проверке больниц в Кызылординской области

В трех областных больницах Кызылординской области в результате проведенной проверки территориальным департаментом АФМ из цепочки поставок продуктов питания исключены непродуктивные посредники, передает агентство Kazinform со ссылкой на АФМ.

Ранее закупка социально-значимых продовольственных товаров осуществлялась соцучреждениями по завышенным ценам, излишне расходуя на это бюджетные средства.

После заключения прямых договоров с оптовиками и производителями обеспечено снижение цен на 11 наименований СЗПТ.

В частности, снижены цены на картофель, морковь, капусту и сахар.

Экономия средств из бюджета составит более 6 млн тенге.