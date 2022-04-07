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    08:32, 07 Апрель 2022 | GMT +6

    Более 690 тысяч подростков вакцинировано от коронавируса в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по количеству вакцинированных подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    По данным Министерства здравоохранения РК, 6 апреля вакциной «Pfizer» провакцинировано:

    Первой дозой:

    Подростки – 787 963,

    Беременные женщины – 36 179,

    Кормящие женщины – 128 926.

    Второй дозой:

    Подростки – 696 434,

    Беременные женщины – 30 514,

    Кормящие женщины – 108 056.
    Напомним, за прошедшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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