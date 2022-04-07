Более 690 тысяч подростков вакцинировано от коронавируса в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по количеству вакцинированных подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

По данным Министерства здравоохранения РК, 6 апреля вакциной «Pfizer» провакцинировано:

Первой дозой:

Подростки – 787 963,

Беременные женщины – 36 179,

Кормящие женщины – 128 926.

Второй дозой:

Подростки – 696 434,

Беременные женщины – 30 514,

Напомним, за прошедшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Кормящие женщины – 108 056.