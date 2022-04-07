08:32, 07 Апрель 2022 | GMT +6
Более 690 тысяч подростков вакцинировано от коронавируса в РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по количеству вакцинированных подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
По данным Министерства здравоохранения РК, 6 апреля вакциной «Pfizer» провакцинировано:
Первой дозой:
Подростки – 787 963,
Беременные женщины – 36 179,
Кормящие женщины – 128 926.
Второй дозой:
Подростки – 696 434,
Беременные женщины – 30 514,Кормящие женщины – 108 056.
Напомним, за прошедшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.