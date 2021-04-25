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    12:18, 25 Апрель 2021 | GMT +6

    Более 683 тысяч казахстанцев получили АСП в первом квартале этого года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 апреля 2021 года адресная социальная помощь (АСП) назначена 683,4 тысячам человек из 135,7 тысячи семей. В текущем году на эти цели из бюджета выделено 122,8 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    АСП назначается гражданам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от регионального прожиточного минимума.

    Кроме того, в рамках реализации нового механизма оказания АСП во всех регионах страны ведется работа по обеспечению детей дошкольного возраста из малообеспеченных семей гарантированным социальным пакетом (ГСП).

    На 1 апреля 2021 года 162,4 тысячам детей из числа получателей АСП в возрасте от 1 года до 6 лет назначен ГСП в виде наборов продуктов и бытовой химии.

    Напомним, 519,4 тысячам казахстанцев из 105,4 тысячи семей автоматически пролонгировали назначение адресной социальной помощи в первом квартале 2021 года без их обращения в госинстанции.

    Ранее получателям АСП пролонгировали назначение помощи во втором, третьем и четвертом кварталах 2020 года в связи с действием режима ЧП и ограничительных карантинных мер.


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