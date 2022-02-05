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Более 682 тысяч казахстанцев привились вакциной Pfizer
5 Февраля 2022 10:02
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МВК по нераспространению COVID-19 опубликовала в Telegram актуальную информацию по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ».
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По данным МВК на 5 февраля 2022 года, вакциной Pfizer провакцинировано I компонентом - 682 700 человек, II компонентом - 371 752 человека.
Из них I-й дозой: подростки – 562 613, беременные женщины – 27 182, кормящие женщины – 87 241.
II-й дозой: подростки – 303 394, беременные женщины – 17 237, кормящие женщины – 51 107.
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