РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:43, 05 Апрель 2022 | GMT +6

    Более 680 тысяч подростков вакцинировались от коронавируса в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по количеству вакцинированных подростков, беременных и кормящих женщин вакциной «Pfizer», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    4 апреля вакциной «Pfizer» провакцинировано:

    Первой дозой:

    Подростки – 784 116,

    Беременные женщины – 35 986,

    Кормящие женщины – 127 990.

    Второй дозой:

    Подростки – 686 357,

    Беременные женщины – 30 168,

    Кормящие женщины – 106 418.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Минздрав РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    Центр ветеранов открыли в Семее
    Сегодня, 04:04
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!