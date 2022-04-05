08:43, 05 Апрель 2022 | GMT +6
Более 680 тысяч подростков вакцинировались от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по количеству вакцинированных подростков, беременных и кормящих женщин вакциной «Pfizer», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
4 апреля вакциной «Pfizer» провакцинировано:
Первой дозой:
Подростки – 784 116,
Беременные женщины – 35 986,
Кормящие женщины – 127 990.
Второй дозой:
Подростки – 686 357,
Беременные женщины – 30 168,
Кормящие женщины – 106 418.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.