Более 680 тысяч подростков вакцинировались от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по количеству вакцинированных подростков, беременных и кормящих женщин вакциной «Pfizer», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

4 апреля вакциной «Pfizer» провакцинировано:

Первой дозой:

Подростки – 784 116,

Беременные женщины – 35 986,

Кормящие женщины – 127 990.

Второй дозой:

Подростки – 686 357,

Беременные женщины – 30 168,

Кормящие женщины – 106 418.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.