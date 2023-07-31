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    06:24, 31 Июль 2023 | GMT +6

    Более 68 тысяч дел репрессированных находятся в департаменте по правовой статистики и спецучетам СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте по правовой статистике и специальным учетам Северо-Казахстанской области архивные фонды репрессированных лиц составляют 68 148 личных дел и 119 773 карточек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Старший прокурор департамента Зарина Акпанова на брифинге сообщила, что сведения рассекречены в 2007-м году.

    «В соответствии с Указом Президента от 24.11.2020 года создана государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий, главной задачей которой является восстановление исторической справедливости в отношении всех категорий жертв политических репрессий советского периода. По результатам изучения находящихся на хранении в архивах департаментов фондов они подлежат передаче в архив Президента, расположенный в Алматы. В ноябре 2021-го года началась и в этом году окончена работа по оцифровке фондов. Сейчас материалы подготавливаются для передачи архив Президента», - проинформировал З.Акпанова.

    Она добавила, что граждане, подвергшиеся репрессиям, вправе обратиться в отдел по реабилитации прокуратуры области для получения справки о реабилитации при наличии архивной справки о нахождении на спецпоселении. Архивные справки выдаются территориальными департаментами Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК по письменным заявлениям.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Правоохранительные органы
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