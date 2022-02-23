Новости
Более 673 тысяч подростков вакцинированы Pfizer в Казахстане
23 Февраля 2022 08:35
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МВК по нераспространению COVID-19 опубликовала в Telegram актуальную информацию по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ».
Новости по теме3146 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане 598 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане Низкие темпы вакцинации подростков и беременных волнуют облздрав СКО
По данным МВК, на 23 февраля 2022 года вакциной «Pfizer» провакцинировано I-й дозой: подростки – 673 120, беременные женщины – 30 866, кормящие женщины – 105 494.
II-й дозой: подростки – 465 370, беременные женщины – 22 074, кормящие женщины – 71 526.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Коронавирус: Алматы и СКО - в «красной» зоне
- 3146 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
- 598 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
- Ряд послаблений ввели в Акмолинской области
- Низкие темпы вакцинации подростков и беременных волнуют облздрав СКО
- Республиканский конкурс дизайнеров провели в Темиртау
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн