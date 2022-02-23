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Более 673 тысяч подростков вакцинированы Pfizer в Казахстане

23 Февраля 2022 08:35
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Более 673 тысяч подростков вакцинированы Pfizer в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МВК по нераспространению COVID-19 опубликовала в Telegram актуальную информацию по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ».

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По данным МВК, на 23 февраля 2022 года вакциной «Pfizer» провакцинировано I-й дозой: подростки – 673 120, беременные женщины – 30 866, кормящие женщины – 105 494.

II-й дозой: подростки – 465 370, беременные женщины – 22 074, кормящие женщины – 71 526.


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