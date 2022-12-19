Более 6700 человек получили АСП в Атырауской области

19 Декабря 2022, 05:21

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В этом году в Атырауской области назначена адресная социальная помощь 6 705 жителям региона. Об этом сообщил руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Азамат Мамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По анализу категорий получателей адресной социальной помощи дети до 18 лет составляют 65 процентов. Среди получателей адресной социальной помощи численность трудоспособных составляет 1 656 человек. Из них 51 – самозанятые, 935 – имеющие работу на момент обращения, 209 – зарегистрированные в центре занятости в качестве безработных, 461 человек осуществляют уход за детьми», – сообщил Азамат Мамбетов.

По его словам, 209 человек, зарегистрированные в качестве безработных, получили работу. Также адресную социальную помощь получают 1 572 ребенка в возрасте от 1 до 6 лет.