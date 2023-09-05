Более 670 владельцев авто с газобаллонным оборудованием привлекли к ответственности в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более 670 владельцев авто, оснащенных газобаллонным оборудованием, привлекли к административной ответственности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС РК.

В целях обеспечения контроля за соблюдением норм законодательства в сфере эксплуатации и стоянки транспортных средств, оснащенных газобаллонным оборудованием Министерством по ЧС совместно с Министерством внутренних дел проведено трехдневное оперативно-профилактическое мероприятие «Газбаллон».

Были созданы совместные мобильные группы из числа полицейских, сотрудников ДЧС, представителей инспекции транспортного контроля, общественности, которыми проводились рейдовые мероприятия на автодорогах и паркингах страны.

Всего проведено свыше 600 рейдов, по итогам к административной ответственности привлечено 679 человек.

В ходе ОПМ разъяснительной работой охвачено более 10 тысяч человек и непосредственно свыше 6 тысяч водителей. Осуществлена профилактическая работа на автозаправочных станциях с разъяснением требований по безопасной эксплуатации и технического обслуживания газобаллонного оборудования, а также недопущения заправки бытовых газовых баллонов.

Правилами пожарной безопасности не допускается стоянка автомобилей, оснащенных газобаллонным оборудованием во встроенных зданиях иного назначения и пристроенных к ним, а также расположенных ниже уровня земли автостоянок и помещений закрытого типа и паркингах.