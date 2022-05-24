24 Мая 2022 11:06

Более $670 тыс. наличными пытались вывезти из Казахстана в марте и апреле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Комитетом государственных доходов за март-апрель 2022 года выявлено 40 попыток незаконного вывоза из Республики Казахстан через таможенную границу наличных денежных средств на общую сумму в эквиваленте 671 тыс. долларов США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Все лица привлечены к административной ответственности по статьям 551 и 545 КоАП РК.

В том числе, после вступления в силу запрета на вывоз иностранной валюты, выявлена 21 попытка вывоза через таможенную границу наличных денежных средств на общую сумму в эквиваленте 280 тыс. долларов США. Все факты зафиксированы на таможенных постах, расположенных в международных аэропортах городов Нур-Султана (шесть фактов) и Алматы (15 фактов).

«Указом Президента Республики Казахстан от 14 марта 2022 года № 830 «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан» (Указ) запрещен вывоз из Республики Казахстан:

- наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов США и рассчитанной по курсу Национального Банка Республики Казахстан, установленному на дату вывоза;

- золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 г и инвестиционных монет из золота «ALTYN BARYS» и из серебра «KÚMIS BARYS», выпускаемых Национальным Банком Республики Казахстан, а также аффинированного золота свыше 100 г», - отметили в КГД.

В Комитете государственных доходов МФ РК напомнили гражданам, планирующим выезд за границу, соблюдать действующее законодательство Республики Казахстан.