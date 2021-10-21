Более 670 штрафов за нарушение санитарного режима выписали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года мониторинговые группы провели более 3,3 тысяч рейдов, обследовали свыше 22,4 тысяч объектов и выявили 694 нарушения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, регистрируют мониторинговые группы нарушения масочного режима жителями области, дезинфекционного режима, графика работы объектов, проведение массовых мероприятий, оказание услуг посетителям без маски.

Зарегистрировали 48 внеплановых проверок, составили 706 протоколов об административном правонарушении за несоблюдение карантинного и ограничительного режима и требований санитарных правил, наложили 674 штрафов на общую сумму около 47,8 млн тенге.

«Два протокола составили в отношении должностных лиц, шесть – юридических, 32 индивидуальных предпринимателей, 634 физических лиц. 16 материалов направили в суд, 16 административных материалов прекратили по статье, предусматривающей освобождение от административной ответственности при малозначительности правонарушения», - сказал главный специалист отдела контроля требований технических регламентов Адиль Кургунбаев.

Санврачи отметили, что, несмотря на нестабильную эпидемиологическую ситуацию, нахождение региона в «красной» зоне, отмечается несоблюдение ношения масок в местах скопления людей.