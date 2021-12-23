Более 670 нарушителей зарегистрировал проект «Ashyq» в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области проект «Ashyq» зарегистрировал 674 нарушения карантинного режима, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На заседании акимата главный санитарный врач области Асет Жуматаев сообщил, что с «Ashyq» работают 2 958 объектов. При этом регулярно регистрируются нарушения карантина.
«В отношении выявленных лиц с «желтым» статусом вынесено 517 постановлений о проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий. Привлечены к административной ответственности 157 нарушителей режима изоляции с «красным» статусом. На 30 нарушителей, проживающих в других регионах страны, зарегистрированных при посещении объектов на территории нашей области, материалы переданы для принятия мер по месту регистрации и жительства», - рассказал А. Жуматаев.
Он добавил, что в средствах массовой информации опубликовали фамилии 142 нарушителей ограничительных мероприятий, оплативших административные штрафы.
Напомним, Северо-Казахстанская область находится в «желтой» зоне по степени распространения коронавируса в стране.
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