+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 1 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 670 нарушителей зарегистрировал проект «Ashyq» в СКО

23 Декабря 2021 15:00
Поделиться:
Более 670 нарушителей зарегистрировал проект «Ashyq» в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области проект «Ashyq» зарегистрировал 674 нарушения карантинного режима, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Первая волна: закрытый показ фильма о начале пандемии COVID-19 прошёл в Караганде
Более 14 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировали в СКО 15 тысяч алматинских школьников обучаются онлайн Штамм коронавируса «Дельта плюс» выявлен в Алматы

На заседании акимата главный санитарный врач области Асет Жуматаев сообщил, что с «Ashyq» работают 2 958 объектов. При этом регулярно регистрируются нарушения карантина.

«В отношении выявленных лиц с «желтым» статусом вынесено 517 постановлений о проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий. Привлечены к административной ответственности 157 нарушителей режима изоляции с «красным» статусом. На 30 нарушителей, проживающих в других регионах страны, зарегистрированных при посещении объектов на территории нашей области, материалы переданы для принятия мер по месту регистрации и жительства», - рассказал А. Жуматаев.

Он добавил, что в средствах массовой информации опубликовали фамилии 142 нарушителей ограничительных мероприятий, оплативших административные штрафы.

Напомним, Северо-Казахстанская область находится в «желтой» зоне по степени распространения коронавируса в стране.

Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Регионы   #Коронавирус в РК   #Ashyq  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Новости по теме
Первая волна: закрытый показ фильма о начале пандемии COVID-19 прошёл в Караганде
Более 14 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировали в СКО
15 тысяч алматинских школьников обучаются онлайн
Штамм коронавируса «Дельта плюс» выявлен в Алматы
Популярное
1 Коронавирус: Нур-Султан перешел в «желтую» зону
2 477 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
3 Штамм коронавируса «Дельта плюс» выявлен в Алматы
4 МВК поддержала работающих по Ashyq предпринимателей в споре с налоговым ведомством
5 В течение семи часов нашли пропавшего 12-летнего мальчика в Акмолинской области
6 Бахтияр Артаев провел обряд «Тұсау кесу» во время чемпионата Казахстана по боксу
Читайте также
15 тысяч алматинских школьников обучаются онлайн
Волна эпидемии омикрон-штамма коронавируса неизбежна- главный санврач Алматы
Коронавирус: Нур-Султан перешел в «желтую» зону
477 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
Штамм коронавируса «Дельта плюс» выявлен в Алматы
МВК поддержала работающих по Ashyq предпринимателей в споре с налоговым ведомством
В течение семи часов нашли пропавшего 12-летнего мальчика в Акмолинской области
Бахтияр Артаев провел обряд «Тұсау кесу» во время чемпионата Казахстана по боксу
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив