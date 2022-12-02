Более 670 единиц огнестрельного оружия изъяли жамбылские полицейские

2 Декабря 2022, 13:31

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В целях предупреждения преступлений с применением огнестрельного оружия жамбылские стражи порядка проверяют крестьянские хозяйства в рамках ОПМ «Скотокрад», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Скотокрад» жамбылскими полицейскими обнаружено и изъято 12 единиц оружия и около 100 патронов различного калибра, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области. – Среди изъятого оружия две мелкокалиберные винтовки «ТОЗ-16» и «ТОЗ-8», двуствольное нарезное охотничье ружье «ИЖ-56 Белка», два обреза и семь гладкоствольных ружей».

Так, на окраине города Тараза сотрудники полиции обнаружили и изъяли самозарядное гладкоствольное ружье марки «МР-153» 12-миллиметрового калибра, без боеприпасов, причем заводские номера были механически стерты.

Кроме того, в крестьянском хозяйстве, расположенном в 10 километрах от села Буркитбаев Сарысуского района, в сарае обнаружены и изъяты мелкокалиберная винтовка марки «ТОЗ-16» калибра 5,6 миллиметра, одноствольное охотничье ружье марки «ИЖ-18Е» 12-миллиметрового калибра, 19 патронов и 58 гильз такого же калибра.

В крестьянском хозяйстве, расположенном в песковой зоне Жамбылского района, обнаружено и изъято одноствольное охотничье ружье марки «ИЖ-18 ЕМ» 16-миллиметрового калибра.

На все изъятое оружие назначена судебно-баллистическая экспертиза, уточнили в ведомстве.

Всего с начала года полицейские изъяли 673 единицы огнестрельного оружия, в том числе 131 автомат и 232 пистолета.

В департаменте полиции Жамбылской области напомнили, что лицо, сообщившее о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшее его в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будет, если нет причастности к другим правонарушениям. Анонимность гарантируется.