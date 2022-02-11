Более 670 детей с коронавирусом находятся под наблюдением врачей в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на домашнем карантине находятся 3 387 человек, из них только 270 с бессимптомной формой заболевания COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления здравоохранения, по области развернуты 1 495 инфекционных коек. Заняты 29%, или 413 мест. Из 106 реанимационных коек заняты 23, или 22%.

Под наблюдением врачей сейчас находятся 678 детей, у которых выявили коронавирус. Из них 25 человек – в стационарах. При этом у девяти ребятишек состояние оценивается как средней степени тяжести. Тяжелых форм заболевания нет.

Среди детей, находящих на амбулаторном лечении, 297 не имеют симптомов COVID-19, у 349 заболевание протекает в легкой форме.

Под наблюдением врачей - 131 беременная женщина с коронавирусом. В состоянии средней степени тяжести находятся в стационаре 11 будущих мам.

С начала пандемии от коронавируса умерли 470 жителей региона. Смертность составляет 1,2%.