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Более 67 тысяч казахстанцев прошли обучение на платформе SKILLS ENBEK

Редактор:  
Ринат Дусумов
7 Мая 2023, 03:00
Более 67 тысяч казахстанцев прошли обучение на платформе SKILLS ENBEK

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала 2023 года 67,3 тысячи казахстанцев, из которых порядка 18 тысяч безработных, получили сертификаты о прохождении курсов на платформе профессионального обучения в онлайн режиме skills.enbek.kz. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты населения РК.

Всего на Платформе зарегистрировались 259,7 тыс. казахстанцев, из которых 68,2 тыс. – в 2023 году.

Из 18 тыс. безработных граждан, прошедших обучение, порядка 6 тыс. человек – представители молодежи, в основном из Кызылординской, Туркестанской, Алматинской и Жамбылской областей.

С момента запуска авторы опубликовали на Платформе 210 курсов по различным направлениям, из них 158 – бесплатные. Продолжительность курсов составляет от 1 до 72 часов.

Наиболее востребованными курсами являются «Разведение КРС молочного направления», «Жылыжайда көкөніс өсіру технологиясы» модулінің мақсаты, міндеті және мазмұны», «Выращивание клубники от А до Я», «Сүтті ірі қара өсіру», «Управление персоналом» и «Кассир».

На Платформе постоянно увеличивается число бесплатных курсов для развития профессиональных навыков по различным профессиям: в сфере информационных технологий, экологии и охраны труда, туризма, бизнеса, энергетики, маркетинга и менеджмента, образования и воспитания.

Платформа направлена на повышение уровня образованности и профессионализма населения страны в целом, стимулирование карьерного развития и продвижение концепции «обучение в течение всей жизни». Она создана по аналогии с международными обучающими площадками, предоставляющими доступ к онлайн курсам по принципу маркетплейса – рынка услуг.

Получить доступ к обучению можно, пройдя по прямой ссылке https://skills.enbek.kz/ или выбрав раздел «Онлайн обучение» на Электронной бирже труда (enbek.kz).

На Платформе обучающийся самостоятельно выбирает подходящий темп и язык обучения, комфортный принцип подачи материала, может отслеживать свой прогресс в образовательном процессе.

По окончанию обучения обучающийся должен сдать тестирование с пороговым уровнем 70%. При успешном завершении онлайн курса выдается сертификат об освоении навыка. Обязательным условием завершения курса является оценка курса со стороны обучившегося.

Минтруда РК  
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