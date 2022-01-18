Более 660 кг наркотиков за год изъяли в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Более 660 кг наркотиков за год изъяли полицейские Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В прошлом году на территории Алматинской области выявлено 426 наркоправонарушений. Из них 292 уголовных проступков в сфере незаконного обращения с наркотическими средствами. Вес изъятых и не допущенных в незаконный оборот наркотиков составил более 660 кг.

Стражи порядка выявили 74 случая сбыта наркотических средств, 31 факт незаконного хранения наркотических средств в особо крупном размере и 12 фактов пропаганды или незаконной рекламы.

Анализ показывает, что в Алматинской области, кроме общеизвестных растительных, распространяются синтетические наркотические средства. Таких фактов в 2021 году было зарегистрировано 40, в числе которых 12 сбытов и 4 хранения в особо-крупном размере. Вес изъятых синтетических наркотических средств составил 17 кг 233 гр.

Управление по борьбе с наркопреступностью ДП Алматинской области на постоянной основе проводит целевые мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов распространения наркотических средств посредством сетей интернет. В результате выявлено 5 крупных сайтов, причастных к незаконному обороту наркотиков, имеющие доменную зону на территории Республики Казахстан.

Помимо этого, УПН ДП совместно с сотрудниками управляющих компаний закрашено более 100 граффити-надписей, содержащих рекламу наркотических веществ на стенах жилых домов и зданий в городе Талдыкоргане. Аналогичная работа была проведена во всех районах и городах области.