Более  650 человек задержаны в Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Комендант Костанайской области Кайрат Дюсембеков в ходе брифинга для журналистов озвучил оперативную информацию по региону, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«За противоправные действия за время ЧП задержаны более 650 человек. В отношении 220 идут административные суды. Все эти лица будут привлечены к административному аресту сроком от 5 до 15 суток. Кроме того, проводится расследование по статье 269 УК «Нападение на здания, сооружения, средства сообщения и связи или их захват». Все действия наиболее активных участников, которые пытались проникнуть и захватить здание акимата области в центре Костаная, задокументированы. После проведения необходимых следственных действий все эти люди будут привлечены к уголовной ответственности. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества»,- сообщил К. Дюсембеков.

В связи с этим, комендантом области на основании статей 15 и 16 этого закона, а также Указа Президента «О введении чрезвычайного положения на территории Костанайской области» принято решение об установлении для населения области отдельных ограничений и дополнительных обязанностей.

«Предупреждаем, что не только в ночное время, но в дневное необходимо воздержаться от бесцельных передвижений. Родителям необходимо контролировать своих детей. Среди участников незаконных акций были несовершеннолетние. На весь период чрезвычайного положения запрещено передвижение всех видов транспортных средств на территории населенных пунктов и загородных автодорогах Костанайской области ночью, с 23:00 до 7:00 часов»,- отметил Кайрат Дюсембеков.

В это время, по информации коменданта, разрешено передвижение служебных транспортных средств сотрудников местных исполнительных органов, правоохранительных органов, скорой и неотложной медицинской помощи, государственных медицинских учреждений, санитарно-эпидемиологической службы, службы пожаротушения; аварийно-спасательных и аварийно-технических служб, работников, обеспечивающих производственный процесс стратегических объектов, объектов жизнеобеспечения, промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом; общественного транспорта в городе Рудном, п. Качары, обслуживающего АО «ССГПО».

«Полностью запрещено передвижение внутриобластных автобусных и микроавтобусных пассажирских перевозок. Кроме того, ограничено передвижение транспортных средств в дневное время с 7.00 до 23.00 часов между населенными пунктами в пределах Костанайской области. Обязательно вас пропустят по трем основаниям. Первое, если вы перевозите тяжелобольных, при наличии медицинского направления и других подтверждающих документов, при этом допускается, помимо водителя и больного, только один сопровождающий.

Второе, если осуществляется перевозка продуктов питания и других товаров народного потребления, этом случае экипаж должен быть не более 2-х человек (водитель + экспедитор) и третье основание - для участия в похоронах (здесь тоже будут нужны подтверждающие документы).

В остальных случаях решение будет приниматься по критериям «крайней необходимости» и потенциальной безопасности таких перемещений на конкретный момент времени»,- пояснил комендант Костанайской области.

Что касается транзитного груза, то он может перемещаться по территории Костанайской области только если осуществляется перевозка товаров народного потребления.

Авиа- и железнодорожное сообщение в регионе пока работает в штатном режиме, без ограничений.

«Для обеспечения ограничительных мер на автомобильных дорогах по области установлено 14 блокпостов.

Кроме того, полностью запрещена реализация алкогольной продукции (и в дневное, и в ночное время). Что касается комендантского часа, то, в соответствии с Законом о чрезвычайном положении, в период с 23 часов до 07 часов запрещено покидать свои жилища без специальных пропусков и одновременно удостоверяющих личность документов (или на автотранспорте по основаниям, которые я перечислил выше»,- сказал Кайрат Дюсембеков.

Комендант области особо подчеркнул, что все эти меры являются временными и, главное, они в наивысшей степени необходимы для устранения угроз и факторов, которые послужили основанием для введения режима ЧП.

«Одновременно с этим должен предупредить, что за нарушение ограничений, введенных в рамках режима чрезвычайного положения, установлена административная ответственность в виде ареста до 15 суток. Незаконными в период чрезвычайного положения являются любые массовые мероприятия и мирные собрания. Поэтому ни в коем случае не нельзя поддаваться на провокации. Не говоря уже об агрессивных действиях. Еще раз прошу вас поберечь себя и своих близких, здраво осмысливать последствия своих действий»,- подытожил он.

Кайрат Дюсембеков также отметил, что в ведомстве будут благодарны за любую информацию о подозрительной активности и сведения о лицах, которые могут быть причастными к деструктивным действиям и нарушениям общественного порядка.