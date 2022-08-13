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Более 650 человек обратились с жалобами на укусы клещей в Акмолинской области
13 Августа 2022 13:45

Более 650 человек обратились с жалобами на укусы клещей в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день в Акмолинской области с жалобами на укусы клещей обратились 655 человек, среди них 247 детей. При этом в регионе уже зарегистрировано четыре случая клещевого энцефалита и один случай клещевого боррелиоза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За семь месяцев текущего года у нас зарегистрированы четыре случая клещевого энцефалита и один случай клещевого боррелиоза. Как вы знаете, эндемичным районом в области является Сандыктауский, но в нем зарегистрировано лишь два случая. Еще по одному - в Бурабайском районе и Кокшетау. Клещевой боррелиоз выявлен в Зерендинском районе», - сообщила главный государственный санитарный врач региона Айнагуль Мусина.

С апреля с жалобами на укусы клеща в регионе обратились 655 человек, среди них 247 детей. Если сравнивать с прошлым годом, то тогда за это время было зарегистрировано лишь 427 случаев. Больше всего укусов на сегодняшний день выявлено в Кокшетау – 221, Бурабайском районе – 171, Сандыктау – 78, Зерендинском районе – 61, в остальных районах от 1 до 20 .

«За текущую неделю зарегистрировано 11 обращений с укусами клещей. Если сравнивать с прошлым годом, то тогда за эту неделю не обратился ни один человек. Видим увеличение. Призываем население соблюдать все меры профилактики», - добавила А. Мусина.

При походе в лес нужно использовать реппеленты, надевать одежду с длинными рукавами и тугими завязками. А по возвращении из леса нужно осмотреть все тело. Если клещ все же укусил, необходимо обратиться за помощью к врачу. Возможно, будет необходимо введение иммуноглобулина.

«Противоклещевая обработка проводится только в Сандыктауском районе, потому как он эндемичный, по всей области ведется обычная дезинсекция по уничтожению насекомых. Но сейчас мы будем проводить анализ. Видим, что в Бурабайском и Зерендинском районах, а также Кокшетау увеличивается количество укусов и ежегодно идет регистрация клещевого энцефалита. Будем вносить предложение включить и эти регионы в обработку», - резюмировала спикер.

Фото: zabotkin.ru




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