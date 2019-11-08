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Более 65% жамбылских госслужащих показали высокий уровень владения государственным языком

8 Ноября 2019 03:00
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Более 65% жамбылских госслужащих показали высокий уровень владения государственным языком

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О реализации языковой политики в Жамбылской области рассказала на информационной площадке региональной службы коммуникаций временно исполняющая обязанности руководителя облуправления по развитию языков Набира Суйманова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам спикера, по четырем направлениям госпрограммы развития и функционирования языков, принятой в Казахстане на 2011 - 2019 годы, в регионе достигнуты результаты по семи целевым индикаторам и шести показателям.

«В Жамбылской области на реализацию языковой политики в 2019 году из местного бюджета выделено 145,3 млн. тенге (в 2018 году - 163,8 млн. тенге). В том числе на выполнение государственной программы выделено 55,3 млн. тенге (в 2018 году – 39,9 млн.). По результатам проведенного в минувшем году социологического опроса доля населения, владеющего государственным языком, составила 98,3% при плане на 2019 год 90%. Для расширения сферы применения государственного языка прошли такие массовые мероприятия, как фестиваль языков «Ана тілім-айбыным», областной конкурс «Сырда туған сырбаз ақын», посвященный 110-летию со дня рождения А.Тажибаева, посвященный Абаю областной конкурс мастеров художественного чтения, областной конкурс жыршы-термеши, молодежный форум «Тіл – татулық тірегі» и другие», - рассказала Набира Суйманова.

Ежеквартально для изучения языковой ситуации в регионе проводится мониторинг документации местных исполнительных органов. Выяснилось, что по итогам девяти месяцев этот показатель составил 99,2%. Ежеквартально мониторится языковая грамотность на сайтах акиматов районов и города Тараза, областных управлений. Итоги направляются руководителям госорганов для принятия соответствующих мер.

«Доля мероприятий, направленных на повышение квалификации преподавателей центров обучения государственному языку, организованных с использованием возможности удаленного доступа в режиме онлайн, в 2019 году должна была составить 90%, фактически на сентябрь месяц составляет 67%. Проведено 18 мероприятий в целях повышения квалификации преподавателей, 12 мероприятий прошли в онлайн-режиме. Растет число обучающихся государственному языку. В 2013 году было 1 465 обучавшихся государственному языку, а только за девять месяцев этого года обучено 1 172 слушателей. Показатель составил 80%.», - пояснила спикер

Говоря о таком показателе, как доля государственных служащих, владеющих государственным языком, спикер отметила, что на уровне В1, согласно данным системы «Казтест», должны владеть 35%, на уровне С1 – 10%. «Из 284 государственных служащих, прошедших тестирование в этом году, 53% (174 служащих) показали уровень В1, а 15,2% (50 человек) – уровень С1», - отметила спикер.

«Пропаганда необходимости изучения казахского государственного языка, употребление его во всех сферах жизни различными слоями населения – это не просто прихоть, а необходимость. Казахский язык, как сказал наш Елбасы во время пребывания в нашем городе, несет в себе консолидирующую роль, сплачивая наше общество», - подчеркнула временно исполняющая обязанности руководителя облуправления по развитию языков Набира Суйманова.

В Жамбылской области с населением в 1,2 млн. человек проживают представители 87 этносов. Казахи составляют 72,2%, русские - 10,7%, дунгане - 4,7%, турки - 2,9%, узбеки - 2,4%, азербайджанцы - 1,3%, корейцы - 1,1%, менее одного процента - курды, татары, украинцы, немцы, уйгуры, кыргызы, чеченцы, греки, таджики, белорусы и другие.

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Ключевые слова: Жамбылская область,
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Автор:

Галина Скрипник

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