Более 65% жамбылских госслужащих показали высокий уровень владения государственным языком

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О реализации языковой политики в Жамбылской области рассказала на информационной площадке региональной службы коммуникаций временно исполняющая обязанности руководителя облуправления по развитию языков Набира Суйманова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, по четырем направлениям госпрограммы развития и функционирования языков, принятой в Казахстане на 2011 - 2019 годы, в регионе достигнуты результаты по семи целевым индикаторам и шести показателям.

«В Жамбылской области на реализацию языковой политики в 2019 году из местного бюджета выделено 145,3 млн. тенге (в 2018 году - 163,8 млн. тенге). В том числе на выполнение государственной программы выделено 55,3 млн. тенге (в 2018 году – 39,9 млн.). По результатам проведенного в минувшем году социологического опроса доля населения, владеющего государственным языком, составила 98,3% при плане на 2019 год 90%. Для расширения сферы применения государственного языка прошли такие массовые мероприятия, как фестиваль языков «Ана тілім-айбыным», областной конкурс «Сырда туған сырбаз ақын», посвященный 110-летию со дня рождения А.Тажибаева, посвященный Абаю областной конкурс мастеров художественного чтения, областной конкурс жыршы-термеши, молодежный форум «Тіл – татулық тірегі» и другие», - рассказала Набира Суйманова.

Ежеквартально для изучения языковой ситуации в регионе проводится мониторинг документации местных исполнительных органов. Выяснилось, что по итогам девяти месяцев этот показатель составил 99,2%. Ежеквартально мониторится языковая грамотность на сайтах акиматов районов и города Тараза, областных управлений. Итоги направляются руководителям госорганов для принятия соответствующих мер.

«Доля мероприятий, направленных на повышение квалификации преподавателей центров обучения государственному языку, организованных с использованием возможности удаленного доступа в режиме онлайн, в 2019 году должна была составить 90%, фактически на сентябрь месяц составляет 67%. Проведено 18 мероприятий в целях повышения квалификации преподавателей, 12 мероприятий прошли в онлайн-режиме. Растет число обучающихся государственному языку. В 2013 году было 1 465 обучавшихся государственному языку, а только за девять месяцев этого года обучено 1 172 слушателей. Показатель составил 80%.», - пояснила спикер

Говоря о таком показателе, как доля государственных служащих, владеющих государственным языком, спикер отметила, что на уровне В1, согласно данным системы «Казтест», должны владеть 35%, на уровне С1 – 10%. «Из 284 государственных служащих, прошедших тестирование в этом году, 53% (174 служащих) показали уровень В1, а 15,2% (50 человек) – уровень С1», - отметила спикер.

«Пропаганда необходимости изучения казахского государственного языка, употребление его во всех сферах жизни различными слоями населения – это не просто прихоть, а необходимость. Казахский язык, как сказал наш Елбасы во время пребывания в нашем городе, несет в себе консолидирующую роль, сплачивая наше общество», - подчеркнула временно исполняющая обязанности руководителя облуправления по развитию языков Набира Суйманова.

В Жамбылской области с населением в 1,2 млн. человек проживают представители 87 этносов. Казахи составляют 72,2%, русские - 10,7%, дунгане - 4,7%, турки - 2,9%, узбеки - 2,4%, азербайджанцы - 1,3%, корейцы - 1,1%, менее одного процента - курды, татары, украинцы, немцы, уйгуры, кыргызы, чеченцы, греки, таджики, белорусы и другие.