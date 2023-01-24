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Более 65 тысяч нарушений ПДД совершили водители автобусов за год

24 Января 2023, 15:34
Более 65 тысяч нарушений ПДД совершили водители автобусов за год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр сообщил, что более 300 ДТП в прошлом году совершили водители автобусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2022 году по вине водителей автобусов совершено 382 ДТП, в которых 37 человек погибли и 639 получили ранения, из них свыше 70% ДТП (275) произошли на маршрутах регулярных перевозок. В целях сокращения ДТП с участием пассажирского транспорта и усиления контроля за соблюдением правил перевозки пассажиров ежегодно проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус» с привлечением работников инспекций транспортного контроля, по чрезвычайным ситуациям, акиматов и общественных объединений», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, таких ОПМ в 2022 году провели четыре.

По их результатам выявлено более 65 тысяч нарушений ПДД, допущенных водителями общественного транспорта, в том числе факты управления автобусами в состоянии алкогольного опьянения, нелегальной перевозки пассажиров, незаконного переоборудования транспортных средств, пользования мобильными телефонами при их управлении.

«К административной ответственности привлекли более 600 должностных лиц автобусных парков, в том числе осуществляющих международные и междугородние перевозки, пресечена организация работы свыше 200 несанкционированных стоянок. В рамках улучшения организации транспортного обслуживания приостановлена деятельность 410 недобросовестных операторов технического осмотра, оформлено 270 административных материалов с наложением штрафов», - добавил зампремьера.


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