Более 65 млн тенге налогов задолжал житель Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Житель Карагандинской области задолжал более 65 млн тенге налогов. Рекордная сумма долга образовалась за неуплату налога на землю. Из указанной суммы основной долг превышает 37 млн. тенге, за который начислено более 27 млн. тенге пени. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов РК.

Комитет государственных доходов опубликовал список 100 злостных неплательщиков налогов среди физических лиц. Данные граждане в общем задолжали государству 286 019 395 тенге. Из этой суммы основной долг составил 175 354 401 тенге, 110 664 995 тенге – начисленная пеня.

«Наибольший долг имеет житель Карагандинской области Аскар Набиев. Он задолжал государству 37 163 849 тенге налога на землю (КБК 104302). Пеня по данной сумме составила 28 192 533 тенге. В итоге общий долг на сегодня составляет 65 356 383 тенге. Есть и те, у кого пеня, начисленная за неуплату налога на землю, уже превышает основной долг. Так, житель Нур-Султана Талгатбек Ильясов имеет общий долг 19 050 875 тенге, из которых 8 685 027 тенге является основным долгом, 10 365 848 тенге – пеня. Что касается налога на транспорт (КБК 104402), то список антилидеров также возглавляет Карагандинская область, житель которой Фадис Мустакимов накопил долгов на 6 081 323 тенге. Из этой суммы 4 059 318 тенге являются основным долгом, оставшиеся 2 022 005 тенге – пеня. Некоторые казахстанцы накопили долгов и по налогу на имущество (КБК 104102). К примеру, житель Жамбылской области Ерлан Токсанбаев имеет сумму 576 191 тенге, из которых 335 811 тенге является основным долгом. Начисленная пеня составляет 240 380 тенге», - сообщили в ведомстве.

Пресс-служба Комитета государственных доходов напоминает, что в Казахстане до конца года действует налоговая амнистия. По ее условиям, гражданам, уплатившим основной долг до 31 декабря (вкл.), начисленная пеня будет списана автоматически.

Налогоплательщики могут узнать наличие/отсутствие задолженности по налогам, пройдя по прямой ссылке.