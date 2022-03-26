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    08:30, 26 Март 2022 | GMT +6

    Более 649 тысяч подростков в РК полностью вакцинировались Pfizer

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обновлена информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин по стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    25 марта 2022 году вакциной «Pfizer» провакцинировано I-м компонентом - 932 758 человек, II-м компонентом - 777 710 человек.

    Из них: I-й дозой по дростки – 773 526, б еременные женщины – 35 206, к ормящие женщины – 123 873.

    II-й дозой п одростки – 649 355, б еременные женщины – 28 697, к ормящие женщины – 99 593.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Минздрав РК
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