Более 649 тысяч подростков в РК полностью вакцинировались Pfizer

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обновлена информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин по стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

25 марта 2022 году вакциной «Pfizer» провакцинировано I-м компонентом - 932 758 человек, II-м компонентом - 777 710 человек.

Из них: I-й дозой по дростки – 773 526, б еременные женщины – 35 206, к ормящие женщины – 123 873.

II-й дозой п одростки – 649 355, б еременные женщины – 28 697, к ормящие женщины – 99 593.



