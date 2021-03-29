Более 649 тысяч человек получили АСП в январе-феврале 2021 года
АСП назначается гражданам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от регионального прожиточного минимума.
Кроме того, в рамках реализации нового механизма оказания АСП во всех регионах страны ведется работа по обеспечению детей дошкольного возраста из малообеспеченных семей гарантированным социальным пакетом (ГСП).
На 1 марта 2021 года 154,3 тыс. детей из числа получателей АСП в возрасте от 1 года до 6 лет назначен ГСП в виде наборов продуктов и бытовой химии.
Напомним, более 524,3 тыс. казахстанцам из 106,4 тыс. семей автоматически были продлены заявления на назначение адресной социальной помощи в I квартале 2021 года, без их обращения в госинстанции.
Ранее получателям АСП пролонгировали назначение помощи во II, III и IV кварталах 2020 года в связи с действием режима ЧП и ограничительных карантинных мер.