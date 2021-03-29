Более 649 тысяч человек получили АСП в январе-феврале 2021 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 марта 2021 года адресная социальная помощь (АСП) назначена 649 тыс. человек из 128,8 тыс. семей. На эти цели из бюджета было выделено 122,8 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

АСП назначается гражданам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от регионального прожиточного минимума.

Кроме того, в рамках реализации нового механизма оказания АСП во всех регионах страны ведется работа по обеспечению детей дошкольного возраста из малообеспеченных семей гарантированным социальным пакетом (ГСП).

На 1 марта 2021 года 154,3 тыс. детей из числа получателей АСП в возрасте от 1 года до 6 лет назначен ГСП в виде наборов продуктов и бытовой химии.

Напомним, более 524,3 тыс. казахстанцам из 106,4 тыс. семей автоматически были продлены заявления на назначение адресной социальной помощи в I квартале 2021 года, без их обращения в госинстанции.

Ранее получателям АСП пролонгировали назначение помощи во II, III и IV кварталах 2020 года в связи с действием режима ЧП и ограничительных карантинных мер.