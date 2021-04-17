Более 644 тысяч казахстанцев вакцинировались от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало информацию о количестве провакцинированных человек в РК в разрезе областей и городов на 17 апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Согласно данным ведомства, в Казахстане всего первым компонентом провакцинировано 644 643 человека, из них получившие прививку вторым компонентом - 116 786 человек.

Больше всего казахстанцев провакцинировано в городах Алматы (126 206), Шымкент (54 989), Нур-Султан (54 282), а также в Алматинской (83 601), Карагандинской (42 827) и Туркестанской (42 288) областях.

Напомним, по поручению Главы государства с 1 февраля 2021 года в Республике Казахстан была начата вакцинация против коронавирусной инфекции.