Более 640 тысяч астанчан планируют вакцинировать  к середине лета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице планируют к середине лета вакцинировать от коронавируса более 640 тысяч жителей. Об этом сообщил руководитель столичного управления общественного здравоохранения Тимур Муратов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вообще в городе запланирован объем вакцинации 647 тысяч человек. В ближайший месяц, то есть в апреле, мы планируем провакцинировать более 60 тысяч человек. Дальше, по мере поступления вакцин, мы этот объем закончим, я думаю, к середине лета», - сказал Тимур Муратов, отвечая на вопросы журналистов.

Было отмечено, что в апреле планируется поставка 60 тысяч вакцин, и дальше примерно в таких же объемах каждый месяц.

«Пока планируется, что это будет вакцина «Спутник V». Что касается других вакцин, по ним вопрос не в моей компетенции. Сейчас Министерство здравоохранения прорабатывает вопрос закупа других вакцин», - добавил Тимур Муратов.



