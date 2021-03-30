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    19:34, 29 Март 2021 | GMT +6

    Более 640 тысяч астанчан планируют вакцинировать  к середине лета

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице планируют к середине лета вакцинировать от коронавируса более 640 тысяч жителей. Об этом сообщил руководитель столичного управления общественного здравоохранения Тимур Муратов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вообще в городе запланирован объем вакцинации 647 тысяч человек. В ближайший месяц, то есть в апреле, мы планируем провакцинировать более 60 тысяч человек. Дальше, по мере поступления вакцин, мы этот объем закончим, я думаю, к середине лета», - сказал Тимур Муратов, отвечая на вопросы журналистов.

    Было отмечено, что в апреле планируется поставка 60 тысяч вакцин, и дальше примерно в таких же объемах каждый месяц.

    «Пока планируется, что это будет вакцина «Спутник V». Что касается других вакцин, по ним вопрос не в моей компетенции. Сейчас Министерство здравоохранения прорабатывает вопрос закупа других вакцин», - добавил Тимур Муратов.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Астана
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