Более 64 тысяч нарушений миграционного законодательства выявили полицейские в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 64 тысяч нарушений миграционного законодательства выявили полицейские в Казахстане. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«С начала операции сотрудниками полиции пресечено более 388 тысяч административных правонарушений, в том числе шесть тысяч фактов мелкого хулиганства, более восьми тысяч нарушений в быту, более 64 тысяч нарушений миграционного законодательства», - сказала Шугыла Турлыбек.
Ранее сообщалось, что в Казахстане продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Участок».
Участковыми инспекторами полиции проводится обход дворов и квартир для знакомства с жителями, выявления нарушителей и проверки состоящих на учетах в полиции, а также встречи с населением для разрешения проблемных вопросов.
Также проверяются арендные квартиры, рынки, неблагополучные семьи, владельцы гражданского оружия и иностранцы.
Полицией проверяются дачи, зимовки, стройки для выявления лиц без определенного места жительства, фактов незаконной эксплуатации людей, незаконно пребывающих иностранцев, хранения запрещенных предметов.
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