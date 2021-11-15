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Более 64 тысяч нарушений миграционного законодательства выявили полицейские в Казахстане

15 Ноября 2021 11:51
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Более 64 тысяч нарушений миграционного законодательства выявили полицейские в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 64 тысяч нарушений миграционного законодательства выявили полицейские в Казахстане. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С начала операции сотрудниками полиции пресечено более 388 тысяч административных правонарушений, в том числе шесть тысяч фактов мелкого хулиганства, более восьми тысяч нарушений в быту, более 64 тысяч нарушений миграционного законодательства», - сказала Шугыла Турлыбек.

Ранее сообщалось, что в Казахстане продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Участок».

Участковыми инспекторами полиции проводится обход дворов и квартир для знакомства с жителями, выявления нарушителей и проверки состоящих на учетах в полиции, а также встречи с населением для разрешения проблемных вопросов.

Также проверяются арендные квартиры, рынки, неблагополучные семьи, владельцы гражданского оружия и иностранцы.

Полицией проверяются дачи, зимовки, стройки для выявления лиц без определенного места жительства, фактов незаконной эксплуатации людей, незаконно пребывающих иностранцев, хранения запрещенных предметов.


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#Безопасность   #МВД РК   #мигранты  
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Автор:

Серик Сабеков

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