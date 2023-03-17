Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Более 64 тысяч казахстанцев имеют на депозитах свыше 10 млн тенге

17 Марта 2023, 18:21
Более 64 тысяч казахстанцев имеют на депозитах свыше 10 млн тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Более 64 тысяч казахстанцев, имеющих на депозитах свыше 10 млн тенге, получили 10-процентную компенсацию по вкладам в тенге. Такие цифры озвучили в Казахстанском фонде гарантирования депозитов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Количество вкладчиков с компенсационными вкладами свыше 10 млн тенге составило 64 276 человек. Что составляет 2,5% от общего количества вкладчиков, заявки которых были одобрены», - говорится в ответе Фонда на официальный запрос МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что в рамках программы по защите тенговых вкладов свыше 2,6 млн вкладчикам была выплачена 10-процентная премия от государства. Общая сумма отправленных средств составила 306,6 млрд тенге.

Как уточнили в Казахстанском фонде гарантирования депозитов, 50% средств были выплачены Министерством финансов РК, другая половина – Национальным банком Казахстана.

По итогам принятых мер долларизация депозитов в Казахстане снизилась за год с 38,4% (февраль 2022) до 30% (февраль 2023), а депозиты в феврале 2023 года достигли 30 трлн тенге.

Независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарев оценил процедуру компенсации в 10% по тенговым депозитам как успешную.


Новости по теме
В ЕАЭС будут отслеживать перемещение поставок плодоовощной продукции: перечень содержит 35 видов
Алихан Смаилов обозначил основные задачи, стоящие перед Правительством
Вклад Китая в рост мировой экономики превысит 1/3
Теги:
Читайте также
Каким отраслям отдадут приоритет при изменении системы налоговых льгот в РК
Минфин вынесет на рассмотрение МВК проект нового закона о госзакупках
Высшая аудиторская палата отметила бессистемность и бесконтрольность налоговых льгот
Казтрансойл планирует увеличить поставку нефти в Германию до 100 тысяч тонн в апреле
В ЕАЭС будут отслеживать перемещение поставок плодоовощной продукции: перечень содержит 35 видов
Совет ЕЭК поддержал беспошлинный ввоз сахара-сырца в Казахстан
Иностранные инвесторы заинтересованы в производстве стройматериалов в Жамбылской области
В Правительстве рассмотрели ход разработки нового Бюджетного кодекса
Новости партнеров
Популярное
1 Кайрат Боранбаев выступил с последним словом в суде
2 Землю в Алматы и миллиарды тенге конфискуют у Кайрата Боранбаева
3 Экс-аким Кентау Рашид Аюпов находится в СИЗО в Астане
4 Шторм ожидается в большинстве регионов страны
5 КНБ задержал участников международного наркосиндиката

Лента новостей