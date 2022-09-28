Более 64 тысяч граждан России выехали из Казахстана за день - МВД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правонарушения прибывшими гражданами РФ за последнюю неделю в Казахстане не зарегистрировали. Тем не менее, из 100 тыс. въехавших россиян уже более 64 тыс. покинули нашу страну. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Марата Кожаева, цифры по прибывающим гражданам России меняются каждый день.

«Конкретные цифры знают погранслужбы. Порядка 100 тыс. въехало и на сегодня уже 65% из них выехали. Более 64 тыс. на вчерашний день уже выехали из нашей страны», - сообщил Марат Кожаев журналистам в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.

Первого замминистра спросили, могут ли быть преступления, если иностранцы не смогут трудоустроиться.

«На сегодня ни одного преступления или правонарушения за эту неделю въехавшими не совершено. В основном въезжают законопослушные граждане, пока имеют ресурсы на проживания. В случае совершения ими правонарушения, конечно, будут приниматься меры такие же как и к обычным гражданам. Законы для всех едины. Если они нарушат миграционное законодательство, значит они будут выдворены из страны. Если совершат уголовное правонарушение, будут привлечены к уголовной ответственности», - сказал М. Кожаев.

«Мы контролируем миграционные процессы, на границе и в местах где они размещаются. Мы профилактическую работу провели, и в соцсетях, и в СМИ. Точечно проводим разъяснительную работу», - заверил первый замминистра.

Он также проинформировал, что ведутся все учеты по прибывшим гражданам.

«У нас есть единая база. Все сведения об этом человеке, пол год рождения место рождения - все поступает в нашу систему», - объяснил М. Кожаев.

Он добавил, что списки объявленных в розыск уклонистов из России в МВД не поступали.