Более 64 тысяч граждан России выехали из Казахстана за день - МВД РК
По словам Марата Кожаева, цифры по прибывающим гражданам России меняются каждый день.
«Конкретные цифры знают погранслужбы. Порядка 100 тыс. въехало и на сегодня уже 65% из них выехали. Более 64 тыс. на вчерашний день уже выехали из нашей страны», - сообщил Марат Кожаев журналистам в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.
Первого замминистра спросили, могут ли быть преступления, если иностранцы не смогут трудоустроиться.
«На сегодня ни одного преступления или правонарушения за эту неделю въехавшими не совершено. В основном въезжают законопослушные граждане, пока имеют ресурсы на проживания. В случае совершения ими правонарушения, конечно, будут приниматься меры такие же как и к обычным гражданам. Законы для всех едины. Если они нарушат миграционное законодательство, значит они будут выдворены из страны. Если совершат уголовное правонарушение, будут привлечены к уголовной ответственности», - сказал М. Кожаев.
«Мы контролируем миграционные процессы, на границе и в местах где они размещаются. Мы профилактическую работу провели, и в соцсетях, и в СМИ. Точечно проводим разъяснительную работу», - заверил первый замминистра.
Он также проинформировал, что ведутся все учеты по прибывшим гражданам.
«У нас есть единая база. Все сведения об этом человеке, пол год рождения место рождения - все поступает в нашу систему», - объяснил М. Кожаев.
Он добавил, что списки объявленных в розыск уклонистов из России в МВД не поступали.