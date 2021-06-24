Более 64 тысяч человек получили соцвыплаты в связи с потерей работы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 1 июня 2021 года численность получателей социальной выплаты на случай потери работы из Государственного фонда социального страхования (далее – ГФСС) составила 64,4 тыс. человек, при этом 39,9 тыс. гражданам выплата была назначена впервые именно в этом году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.

В соответствии с действующим законодательством, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 40% от потерянного дохода.

Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:

- авторизоваться на портале eGov.kz;

- в разделе «Трудоустройство и занятость» выбрать услугу «Регистрация лиц, ищущих работу»;

- заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;

- в течение одного дня центр занятости населения (далее – ЦЗН) по месту жительства заявителя предложит вакансии;

- если работа не найдена, в течение рабочих 3 дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник ЦЗН).

При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.

Напомним, социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.

Как сообщалось ранее, для упрощения процедур регистрации безработных и облегчения получения государственных услуг по поддержке занятости Министерством труда и социальной защиты населения РК запущен функционал по дистанционному оказанию услуг центров занятости населения посредством Электронной биржи труда (далее – ЭБТ).

В «личном кабинете» на ЭБТ казахстанцы могут встать на учет как лицо, ищущее работу либо безработный и отслеживать все этапы регистрации. После получения статуса безработного граждане (участники системы социального страхования) могут так же в онлайн режиме на ЭБТ отправить заявку на социальную выплату по потере работы и самостоятельно выбрать вакансии на рабочие места, субсидируемые государством – молодежную практику, социальные рабочие места, общественные работы. Для получения вышеуказанных услуг в онлайн режиме необходимо пройти регистрацию на ЭБТ, воспользовавшись электронной цифровой подписью.