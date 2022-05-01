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Более 64 тыс. человек прошли ревакцинацию в Мангистауской области

Автор:  
Аружан Саптарова
1 Мая 2022, 03:26
Более 64 тыс. человек прошли ревакцинацию в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Активнее всего вакцинируются жители города Актау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Мангистауской области ревакцинацию в 26 поликлиниках региона прошли более 64 тыс. человек.

По информации главного специалиста департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Мадины Рахметовой, в регион доставлено 699 685 доз вакцины. Сейчас в Мангистауской области используются вакцины Спутник V, CoronaVac, Vero Cell, QazVac.

«В целом по области с 3 февраля 2021 года по 27 апреля 2022 года первым компонентом вакцины привиты 215 659 человек (55,5%), вторым - 212 086 человек (54,6%). Активнее всего прививки получают жители Актау, а менее активны мунайлинцы», - заключила Мадина Рахметова.

Ранее сообщалось, что число вакцинированных казахстанцев превысило 9,2 млн.


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