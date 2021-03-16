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    11:03, 16 Март 2021 | GMT +6

    Более 64 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий по инвалидности и потере кормильца

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С января по февраль 2021 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 51 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 13,5 млрд тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    В феврале 2021 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 25,6 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 6,8 млрд тенге.

    По состоянию на 1 марта 2021 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет 520,8 тысячи человек, по случаю потери кормильца – 167,2 тысячи человек.

    Размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца зависят от группы и причины инвалидности, количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год.

    На 1 марта 2021 года средний размер государственных социальных пособий по инвалидности составил 49 211 тенге, государственных социальных пособий по случаю потери кормильца – 40 976 тенге.


    Теги:
    Правительство Минтруда РК Общество Экономика
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