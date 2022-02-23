Более 630 тысяч жителей Жамбылской области привиты от коронавируса

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Продолжается вакцинация населения в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации областного управления здравоохранения акимата Жамбылской области, с 1 февраля 2021 года в регион поступило 261 580 доз отечественной вакцины «Qazcovid-in», 421 795 доз первого компонента вакцины «Спутник V» и 383 260 доз второго компонента, 60 000 доз вакцины «Hayat-Vax», 34 000 дозы вакцины «CoronaVac» и 139 000 вакцин «Синофарм Vero Сell».

«Общий прирост вакцинации первым компонентом составил 637 018, в том числе отечественную вакцину получили 75 692 человека, «Спутником V» привились 421 795 граждан, вакциной «Hayat-Vax» получили 29 911, «CoronaVac» – 17 000 граждан, еще 69 500 человек вакцинировались «Синофарм VeroCell». Из них 17 812 – это медицинские работники, 29 019 специалисты учреждений образования, 13 685 сотрудники силовых структур, 6 577 (1,1%) государственные служащие и 568 536 (89,5%) граждан других категорий», - пояснили в ведомстве.

Общий прирост по второму компоненту получили 613 623 человека. Осложнений после прививок не зарегистрировано.

По информации областного управления здравоохранения, по области вакцинации подлежат 631 300 человек старше 18-ти лет.

Отметим, что население Жамбылской области составляет порядка 1,2 млн человек.