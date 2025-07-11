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    12:15, 11 Июль 2025 | GMT +5

    Более 63 тысяч казахстанских родителей наказали за ночные прогулки детей

    Свыше 12 тысяч родителей привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей, в ответе на депзапрос сообщил заместитель Премьер-министра Ермек Кошербаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    подростки, ночь, подростковая преступность
    Фото: Т. Корякина

    По его информации, межведомственную координацию в сфере профилактики неблагополучия и девиантного поведения среди детей, а также оказания необходимой помощи подросткам осуществляют 235 комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

    В 2024 году более 65 тысячам детей была оказана проактивная помощь. Из них:

    • 515 беспризорным и оставшимся без присмотра детям;
    • 524 детям с девиантным поведением;
    • 103 несовершеннолетним, освобожденным из специальных учреждений;
    • 93 детям с вредными привычками;
    • 7 детям, вернувшимся из зон террористической активности.

    — Материалы по детям из группы риска рассматриваются на 5939 школьных советах профилактики, заседаниях региональных комиссий по делам несовершеннолетних и их правам, а также межведомственных комиссиях при Министерстве просвещения. Воспитанием детей в школах занимаются более 406 тысяч педагогов, включая свыше 8 тысяч педагогов-психологов и более 4 тысяч социальных педагогов, — сообщил Е. Кошкарбаев.

    Также он отметил, что в профилактике правонарушений задействованы 7,5 тысячи участковых инспекторов, а также сотрудники ювенальной и уголовной полиции. Ими было проведено более 66 тысяч лекций и бесед об ответственности за административные и уголовные правонарушения.

    — С прошлого года закрепленные за школами инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые полицейские еженедельно проводят профилактические мероприятия. Кроме того, регулярно проводятся оперативно-профилактические мероприятия (ОПМ) и акции «Подросток», «Безопасное детство», «Дети в ночном городе», «Внимание — дети!» по предупреждению правонарушений и обеспечению безопасности детей на дорогах, — подчеркнул заместитель Премьер-министра.

    По его словам, в результате мероприятий более 3 тысяч беспризорных подростков были доставлены в адаптационные центры, свыше 63 тысяч родителей привлечены к ответственности за нахождение несовершеннолетних в ночное время в развлекательных заведениях без сопровождения взрослых, почти 1,3 тысячи предпринимателей и более 12 тысяч родителей — за ненадлежащее исполнение обязанностей.

    Ранее мы писали о детской преступности в Казахстане: тревожный рост и слабая профилактика. 

    Теги:
    Дети Штрафы Борьба с преступностью Несовершеннолетние Депзапрос
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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