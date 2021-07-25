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Более 63% избирателей получили бюллетени в Костанайской области

25 Июля 2021 14:50
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Более 63% избирателей получили бюллетени в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На 14:00 часов в Костанайской области избирательные бюллетени получили 63,7%, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на члена областной избирательной комиссии Асию Дуанбаеву.

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«Согласно данным, представленным территориальными избирательными комиссиями, по состоянию на 14.00 часов 25 июля 2021 года избирательные бюллетени получили 63,7% от общего количества избирателей, включённых в списки», - сообщила она.

В том числе, в Алтынсаринском районе явка избирателей составила 63%, в Амангельдинском - 63,1%, в Аулиекольском - 59,5%, в Денисовском - 53,5%, в Жангельдинском - 63,4%, в Житикаринском - 66,2%, Камыстинском - 62,3%, Карабалыкском - 65,8, Карасуском - 64,4%, Костанайском - 55,7%, Мендыкаринском - 68,3%, Наурзумском - 63,6%, Сарыкольском - 74,4%, районе им. Б. Майлина - 62,3%, Узункольском районе - 63,8%, Фёдоровском - 67,6, в городе Аркалык - 63,7%, Лисаковске - 62,1%, в Рудном - 66,8%.

Напомним, в Костанайской области голосование за сельских акимов стартовало на 173 избирательных участках.

Выборы проходят в 19 регионах Костанайской области, за исключением областного центра. Акима выбирают в 65 избирательных округах, в 59 сельских округах акимы избираются в связи с истечением срока полномочий и только в шести - в связи с досрочным сложением полномочий.

Средний возраст кандидатов - 43 года. Самый молодой кандидат - 27 лет, самый старший - 62 года.

Наибольшее количество избирателей в Карасуском сельском округе - более 3 300. Наименьшее количество - в селе Коктау близ Аркалыка с количеством избирателей - 113.


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#Костанайская область   #Статистика   #Общество   #Выборы акимов  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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