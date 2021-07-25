Более 63% избирателей получили бюллетени в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На 14:00 часов в Костанайской области избирательные бюллетени получили 63,7%, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на члена областной избирательной комиссии Асию Дуанбаеву.

«Согласно данным, представленным территориальными избирательными комиссиями, по состоянию на 14.00 часов 25 июля 2021 года избирательные бюллетени получили 63,7% от общего количества избирателей, включённых в списки», - сообщила она.

В том числе, в Алтынсаринском районе явка избирателей составила 63%, в Амангельдинском - 63,1%, в Аулиекольском - 59,5%, в Денисовском - 53,5%, в Жангельдинском - 63,4%, в Житикаринском - 66,2%, Камыстинском - 62,3%, Карабалыкском - 65,8, Карасуском - 64,4%, Костанайском - 55,7%, Мендыкаринском - 68,3%, Наурзумском - 63,6%, Сарыкольском - 74,4%, районе им. Б. Майлина - 62,3%, Узункольском районе - 63,8%, Фёдоровском - 67,6, в городе Аркалык - 63,7%, Лисаковске - 62,1%, в Рудном - 66,8%.

Напомним, в Костанайской области голосование за сельских акимов стартовало на 173 избирательных участках.

Выборы проходят в 19 регионах Костанайской области, за исключением областного центра. Акима выбирают в 65 избирательных округах, в 59 сельских округах акимы избираются в связи с истечением срока полномочий и только в шести - в связи с досрочным сложением полномочий.

Средний возраст кандидатов - 43 года. Самый молодой кандидат - 27 лет, самый старший - 62 года.

Наибольшее количество избирателей в Карасуском сельском округе - более 3 300. Наименьшее количество - в селе Коктау близ Аркалыка с количеством избирателей - 113.