Более 620 млн тенге потратили на закуп учебников в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области выделили 624,6 млн тенге на приобретение учебников и учебно-методических комплексов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации управления образования, с издательствами заключили 181 договор на 364 тысячи экземпляров. 15 договоров – на поставку учебников.
«Составлен график по отгрузке учебников, согласованный с издательствами и транспортировщиками. Продолжается тиражирование и идет процесс отгрузки учебной литературы. Отгрузка учебной литературы из издательств во все регионы планируется до 20-го августа. До 25-го августа новыми учебниками будут обеспечены все школы области», - сообщили в управлении.
Все имеющиеся в школьных библиотеках комплекты учебников – более 67,4 тысячи - со 2-го по 11-е классы выдали.
Напомним, в этом году школьники вернутся к привычному режиму обучения. Сейчас учебные заведения готовятся к работе со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Во всех школах области внедрили проект «Ashyq».
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