Более 620 млн тенге использованы неэффективно при финансировании науки - госаудит

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственный аудит выявил при финансировании науки финансовые нарушения на десятки миллионов тенге и неэффективное использование бюджетных средств на сотни миллионов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в Счетном комитете прошло заседание, на котором были озвучены итоги государственного аудита эффективности финансирования науки в Казахстане.

«По итогам госаудита выявлены финансовые нарушения на общую сумму 58,7 миллионов тенге, из которых в ходе аудита возмещено 82%. Также в уполномоченный орган отправлен один материал для возбуждения административного производства», - заявил на заседании член Счетного комитета, руководитель аудиторской группы Серик Нугербеков.

При этом в пресс-службе комитета уточняется, что госаудит установил факты неэффективного использования бюджетных средств на 623,5 миллионов тенге, а также отдельные системные недостатки и процедурные нарушения.

«Результаты госаудита свидетельствуют о наличии ряда системных проблем, препятствующих дальнейшему развитию науки и повышению наукоемкости экономики. (...) Наблюдается снижение показателей развития науки, таких как объем финансирования, количество организации предпринимательского сектора, выполняющие научные исследования, количество работников, задействованных в научных проектах», - рассказал Серик Нугербеков.

Инспектора отметили, что Министерству образования и науки РК нужно выработать механизм возврата денежных средств, если получатели грантового финансирования не исполнили своих обязательств. «В связи с наличием такого пробела невозможно взыскать 150 миллионов тенге с ТОО «Инновационная компания «Стерин», не исполнившего обязательства по соглашению по гранту», - пояснил член комитета.

Между тем, он также отметил, что в случае экономии средств на стадии реализации грантовых проектов, отсутствует реализация их перераспределения и возврата в госбюджет. «В результате на контрольном счете наличности АО «Фонд науки» заморожены средства в сумме 32,3 миллионов тенге», - заявил он.

В свою очередь, вице-министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов заверил, что ведомство учло все замечания и разработало дорожную карту по устранению выявленных нарушений, недостатков с указанием конкретных исполнителей, сроков.

«По нарушениям в сумме 58,7 миллионов тенге, в республиканский бюджет уже возмещено 48 миллионов тенге. Здесь необходимо отметить, что из 58,7 миллионов 46 миллионов - это по одному из наших университетов. (...) Хочу отметить, что напрямую у МОН и комитета науки таких нарушений нет, но тем не менее, это наши подведомственные организации. По ним мы меры не дисциплинарного характера в том числе сейчас уже принимаем», - сказал вице-министр.