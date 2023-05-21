Более 62 тысяч сирот ждут жилье в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов ответил на депутатский запрос касательно обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, наряду с многодетными семьями и ветеранами Великой Отечественной войны, имеют первоочередное право на получение жилья из коммунального жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде», - написал Алихан Смаилов в своем ответе.

Также согласно Закону детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, выделяется не менее двадцати процентов от общего количества жилищ из коммунального жилищного фонда или жилищ, арендованных местным исполнительным органом в частном жилищном фонде.

«За последние десять лет 8458 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили жилье, в 2022 году получили жилье 673 ребенка-сироты и оставшихся без попечения родителей. По состоянию на 1 мая 2023 года в очереди на получение жилья состоят 62 501 ребенок-сирота и оставшихся без попечения родителей», - привел статистику Премьер-Министр.