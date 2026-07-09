Более 61 тысячи заявлений подано для поступления в магистратуру казахстанских вузов
Для участия в комплексном тестировании (КТ) при поступлении в магистратуру в Казахстане принято более 61 тысячи заявлений. Для сравнения, в 2025 году их было подано свыше 51 тысячи, сообщили в Национальном центре тестирования, передает Kazinform.
Наибольшей популярностью среди поступающих пользуются следующие направления подготовки:
- педагогические науки;
- инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли;
- бизнес, управление и право.
В Национальном центре тестирования напомнили, что до начала комплексного тестирования абитуриенты могут изменить направление подготовки (профильное или научно-педагогическое), а также язык сдачи тестирования в личном кабинете.
Кроме того, заявление на апелляцию по содержанию тестовых заданий можно подать в течение 30 минут после завершения тестирования и ознакомления с результатами. Апелляция по техническим причинам принимается только во время прохождения тестирования.
Если поступающий подал апелляцию, сертификат станет доступен в личном кабинете во вкладке «Моя история» после принятия соответствующего решения.
Результаты рассмотрения апелляции предоставляются в течение семи рабочих дней.